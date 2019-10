دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤولين، بشأن الغارة الجوية على منطقة الفرناج بطرابلس .

يأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش الليبي معارك عنيفة لمطاردة الميليشيات العسكرية وتطهير ليبيا من الإرهاب والتطرف.

