المطلوب لدى داخلية الوفاق.. محمد أبودراع يطالب غسان سلامة بالرحيل

أخبار ليبيا24

طالب القيادي في كتيبة النواصي محمد الأزهر أبودراع (34 عاماً)منذ سبتمبر الماضي من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بتهمة تهديد وزير المالية المفوض فرج بومطاري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بالرحيل عن ليبيا والتوجه إلى بلاده.

وفي تدوينة جديدة على “فيسبوك” قال أبودراع الملقب بـ “الصندوق” يوم الجمعة “غسان سلامة لم قشاشك وبرّا مبعوث إلى لبنان. الأقربون أولى بالمعروف”، وذلك فيما يبدو أنها إشارة إلى ما يشهده لبنان منذ أيام من مظاهرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها أبودراع (34 عاماً) تدوينات على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك” منذ صدور أمر القبض عليه، حيث سبق له أن كتب عدة تدوينات عقب إصدار وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا؛ أوامره باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليه.

وأبودراع مطلوب أيضًا لدى منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول” حيث وضعته الأخيرة في أواخر مايو الماضي ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين، وذلك بتهم التدخل في قطاع الاستثمارات الخارجية والتلاعب بالمال العام خارج ليبيا.

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