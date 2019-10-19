مستشفى سرت التعليمي تتسلم جهازي رنين مغناطيسي

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مستشفى سرت التعليمي جهازي رنين مغناطيسي MRI وتصوير مقطعي محوسب CT-SCAN حديثين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن المرافق الصحية العامة بمدينة سرت تفتقر منذ أكثر من 5سنوات إلى خدمات التصوير التي يقدمها الجهازين، إذ يستخدم جهاز التصوير المقطعي المحوسب لإنشاء صور مقطعية (شرائح) للعظام والأوعية الدموية والأنسجة الرخوة داخل الجسم، وهو مناسب لسرعة فحص الأشخاص الذين قد يكون لديهم إصابات داخلية نتيجة حوادث السيارات أو أنواع أخرى من الصدمات.

وأضافت الوزارة أن التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي MRI يعد أحد الوسائل المتقدمة التي تتيح النظر إلى داخل جسم الإنسان، وتتمثل إحدى أفضليات هذه الطريقة في عدم استخدامها للأشعة التي يمكنها أن تسبب الضرر (مثلما يحدث في تصوير الأشعة السينية)، لهذا فإنه من الممكن استعمالها بشكل آمن في فحص النساء الحوامل أيضًا، ويعتبر فحص الـ MRI ناجعًا بشكل خاص لتصوير الدماغ، العمود الفقري والمفاصل، إذ يمكن إجراء هذا الفحص لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأعضاء المذكورة وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الفحص لتصوير القلب، والكبد وأعضاء داخلية أخرى عندما تستدعي الحاجة ذلك.

وأشارت الوزارة أن مخازن مستشفى سرت التعليمي تسلمت مؤخرًا أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم 300L.

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