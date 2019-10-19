تعليم الوفاق وجامعة فالنسيا يوقعان اتفاقية تعاون

فالنسيا-العنوان

جرت يوم أمس الجمعة في مدينة فالنسيا بإسبانيا وبتنسيق من السفارة الليبية بمدريد مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وجامعة فالنسيا بوليتكنك، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين دولة ليبيا والمملكة الإسبانية.

ووفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” مثل وزارة التعليم بحكومة الوفاق د. سلطان أحمد عبدالنبي مدير مكتب التعاون الدولي، بينما مثل جامعة فالنسيا بوليتكنك د . فرانسيسكو مورو رئيس الجامعة.

وتضمنت الاتفاقية منح الجامعة عدد 30 مقعدا لطلاب ليبيين يعاملوا معاملة الطلاب الإسبان، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى تشمل تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيأة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات خاصة مع الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني.

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