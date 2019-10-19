ضبط (148) مهاجر غير شرعي قرب سواحل صبراتة

العنوان_صبراتة

أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته علي “الفيسبوك ” اليوم السبت أنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية .

وتم إنقاذ ثلاثة قوارب مطاطية عليها ما يقارب (148) مهاجر غير شرعي من بينهم (15) امراة، و(11) طفل. وذلك على مسافات متباينة من شمال مدينة صبراتة .

وأفاد المكتب الإعلامي أن المهاجرين من جنسيات عربية (المغرب، الجزائر، مصر، الصومال)، ومن جنسيات أفريقية مختلفة.

كما أوضح المكتب أنه تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، و بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية ، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

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