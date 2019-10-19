7 قتلى وجرحى بحادث مروّع بجنزور (صور)

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون دخل اثنان منهم إلى غرفة العناية، إثر حادث مرور مروّع تشاركت به 7 سيارات على الطريق الساحلى المقابل لعمارات شهداء عبدالجليل في جنزور.

وقالت مديرية أمن جنزور إن الإجراءات الأولية التي قام بها مأمور الضبط القضائي التابع لقسم المرور والتراخيص جنزور أظهرت أن أسباب الحادث سرعة زائدة أدت إلى خروج سيارة من الطريق الموازي الى الطريق الآخر بشكل فجائي ما تسبب في تصادم 6 سيارات كانت في اتجاه الشرق.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن الحادث الذي وقع الجمعة تسبب بأضرار جسيمة ومتفاوتة بين السيارات المشتركة بالحادث، لافتة إلى الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وكذلك سيارات الإطفاء لإزالة الزيوت من على الطريق.

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