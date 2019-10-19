القيادة العامة للجيش ترحب باجتماع أعضاء مجلس النواب بالقاهرة

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، ترحيبها لاجتماع أعضاء مجلس النواب الثاني المقام في مصر، برعاية مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وأعربت القيادة في بيان مساء اليوم السبت عن أملها في أن تكلل المساعي الطيبة والصادقة لأعضاء مجلس النواب بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة.

كما أعربت عن شكرها العميق لجمهورية مصر رئاسة وبرلمان على تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الليبي وحرصهم على تحقيق الاستقرار والازدهار للدولة الليبية.

وبدأ صباح اليوم السبت اجتماع مغلق بين أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء مجلس النواب المصري لبحث عدد من القضايا بين الجانبين في مقدمتها التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين والمشاكل التي يعانيها المواطن الليبي خاصة المرضى والطلاب الليبيين الدارسين بجمهورية مصر كما تم بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام.

وجاء الاجتماع، عقب زيارة أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لمجلس النواب المصري، حيث كان في مقدمة مستقبليهم الوكيل الأول لمجلس النواب المصري السيد الشريف ونائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعدالدين الجمال ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد رسلان.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء افتتح بكلمة ترحيبية من الوكيل الأول لمجلس النواب المصري أكد من خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدعم والتعاون المشترك بين ليبيا ومصر، مستشهداً بانتصارات حرب أكتوبر التي تصادف شهر أكتوبر الجاري والتي شارك فيها أبناء ليبيا نصرةً لإخوانهم في مصر.

كما أكد على موقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي وبأن كافة إمكانات المجلس تحت تصرف الشعب الليبي ومجلس النواب الليبي متمنياً انتهاء الخلافات وتوحيد صف مجلس النواب الليبي لإنهاء الأزمة الليبية.

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