الحويج للنائب الأوروبي: الإرهاب لايزال يشكل خطرا على الجميع

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، منسق مجموعة الهوية والديمقراطية، النائب الأوروبي، هنري مارياني.

ووفق وزارة الخارجية، فقد أكد الحويج خلال اللقاء أن الإرهاب لايزال يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن في ليبيا، ويشكل خطرا محدقا يواجه الجميع في المنطقة دون استثناء، رغم ما حققه الجيش الليبي من إنجازات على الأرض، داعيا مجلس الأمن إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب في ليبيا والمنطقة.

من جهته ثمن النائب الأوروبي جهود الحكومة المؤقتة في الحرب على الإرهاب والمليشيات، معربا عن دعمه لمساعي الجيش الليبي في ذلك، ومؤكدا ضرورة دعمه أوروبيا ودوليا في عملياته لقطع دابر الخطر الإرهابي.

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