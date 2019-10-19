البحرية الليبية تمنع “كارثة إنسانية” في البحر

أنقذت قوات البحرية الليبية 148 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، الأول والثاني على بعد نحو 90 ميل شمال بوكماش، والثالث على بعد حوالي 60 شمال صبراتة، الجمعة.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية إن عمليات الإنقاذ التي وصفها بـ”المضنية” نفذها الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس، بعد تلقي غرفة عمليات حرس السواحل نداء استغاثة من القوارب.

وأضاف المكتب في بيان اليوم السبت، أن المهاجرين بينهم 15 امراة، و11 طفلا، وهم من جنسيات عربية هي (المغربية، والجزائرية، والمصرية، والصومالة)، إضافة إلى جنسيات أفريقية مختلفة.

ولفت البيان إلى أنه تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، والوصول بهم اليوم السبت، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

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