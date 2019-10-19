شركة مليتة: تواصل عملية الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز تواصل عملية الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة التابع لشركة اكاكوس للعمليات النفطية من محطة توليد الكهرباء التابعة لحقل الفيل التابع لشركة مليته للنفط والغاز.

وأوضحت شركة مليتة للنفط والغاز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذا الربط يجعل بإمكان شركة أكاكوس القيام بعمليات الصيانة لمحطة التوليد الخاصة بها دون الحاجة إلى إيقاف عملياتها.

وأوضحت الشركة أن عملية تزويد حقل الشرارة بدأت بقدرة 4 ميغاوات وتمت الزيادة تدريجياً الى أن وصلت إلى قدرة 9 ميغاوات مبينة أن العملية تمت بجهود كبيرة وتنسيق عالي بين الفرق الفنية من كلا الشركتين ودعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا