ضبط «مضغة» في طرابلس بعد ارتكاب 13 جريمة

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس من ضبط المتهم (م.إ.خ) والملقب بـ«مضغة»، على خلفية ارتكابه 13 جريمة تباينت بين الخطف والابتزاز والسرقات المتعددة والإيذاءات.

وأوضح بيان لمديرية أمن طرابلس، اليوم، أن ضبط المتهم جاء من خلال كمين محكم بعد جهود مضنية وجمع الاستدلالات.

واعترف «مضغة» بخطفه المواطن (ع.م) وابتزازه بطلب فدية قيمتها 30 ألف دينار لإطلاقه، غير أن المخطوف تمكن من الفرار، مما ساعد رجال الأمن في القبض على المتهم، الذي اُتخذت بشأنه الإجراءات وأُحيل للجهات ذات الاختصاص.

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