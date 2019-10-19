قيادة الجيش ترحب باجتماع النواب في القاهرة

أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن ترحيبها “بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي من أجل توحيد التآم مجلس النواب الليبي وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له”.

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان لها عن أملها في أن تكلل هذه المساعي ..بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرو من هذه الاجتماعات المتعاقبة”.

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