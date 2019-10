المتوسط:

رحبت القيادة العامة للجيش ، اليوم السبت، باجتماع أعضاء مجلس النواب الثاني المقام في مصر، برعاية مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وأعربت القيادة في بيان مساء اليوم السبت عن أملها في أن تكلل المساعي الطيبة والصادقة لأعضاء مجلس النواب بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة.

ووجهت الجيش الشكر لمصر رئاسة وبرلمان على تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الليبي وحرصهم على تحقيق الاستقرار والازدهار للدولة الليبية.

The post القيادة العامة للجيش ترحب باجتماع القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية