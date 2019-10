اختتمت في القاهرة، السبت، جلسة وفد البرلمان الليبي مع نظيره المصري، بهدف توحيد الرؤى وبحث سبل حل الأزمة الليبية.

وشهدت الجلسات مباحثات حول سبل حل الأزمة الليبية، وتوحيد الرؤى، وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

