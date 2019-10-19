قيادة الجيش ترسل برقية تعزية لمقتل عائلة العميد ميلود التميمي

أخبار ليبيا24

وجّهت القيادة العامة للجيش الوطني اليوم السبت برقية تعزية إلى العميد ميلود أمحمد التميمي لمقتل أفراد أسرته على أيدي مسلحين أثناء سيرهم بالطريق الرابط بين الساعدية والعزيزية ليل الأربعاء-الخميس.

وأكدت القيادة، إن مقتل أفراد عائلة التميمي يعد دلالة واضحة على ما ترتكبه “الجماعات الإرهابية” من ترويع وقتل المواطنين المدنيين العزل. كما أكدت أن القصاص لمقتلهم قد اقترب وأن الحسم بات قاب قوسين أو أدنى.

ولقي خمسة أفراد عائلة ميلود إمحمد التميمي، مصرعهم من قبل مسلحين. واتهم المجلس البلدي قصر بن غشير “عصابات تشادية” مأجورة من قبل آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، بالرماية المباشرة والمتعمدة التي أودت بحياة أفراد العائلة.

وأعرب المجلس البلدي قصر بن غشير، يوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه لصمت من وصفهم بـ “دعاة الدولة المدنية وحماية المدنيين والأبواق المأجورة” حول هذه الجريمة الإنسانية.

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