قيادة الجيش الليبي تؤكد القصاص لشهداء الوطن من الإرهابيين  

تقدمت القيادة العامة بالقوات المسلحة بالتعزية العميد ميلود أمحمد التميمي في مقتل أفراد أسرته.

وقال مدير مكتب القائد العام للجيش خيري خليفة عمر في برقية تعزية موجهة للتميمي “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر استشهاد أفراد أسرتكم على أيدي مليشيات الغدر والإرهاب بقتلهم المتعمد في دلالة واضحة على ما ترتكبه هذه الجماعات الإرهابية من ترويع وقتل المواطنين المدنيين العزل”.

وأكدت القيادة العامة أن “القصاص للشهداء قد اقترب وأن الحسم بات قاب قوسين أو أدنى”.

