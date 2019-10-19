“آبي أحمد” لليبيين: كونوا أقوياء وموحَّدين

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الليبيين إلى أن يكونوا أقوياء ومُوحَدين من أجل تحقيق السلام، مبديا استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية.

وجاءت تصريحات آبي خلال استقباله في عاصمة بلاده أديس أبابا، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن قلقه تجاه تداعيات الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس.

والتقى المشري أيضا بنائب وزير الخارجية الإثيوبي هيروت زماني، وبحث معه سُبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

من جهته أكد المشري أهمية أن يكون لدول الاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية، وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.‎

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