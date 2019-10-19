أبو بكر: تطبيق نظم جديدة في مرحلة التعليم التقني والفني

اجتمع وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر، مع مراقبي التعليم على مستوى منطقة طرابلس الكبرى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مراقبة التعليم بجنزور بحث سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، والتعرف على موقف المراقبات التعليمية من استلام الكتب والمستلزمات الدراسية، وأعمال الصيانة، وصندوق التكافل الاجتماعي ومقترحات بشأن المدراس التي يقطنها النازحين وإمكانية الاستفادة من مقار مدراس التعليم الثانوي بالفترة المسائية لتدريس طلاب التعليم الاساسي وآلية توزيع الشتلات الزراعية على مدارس منطقة طرابلس الكبرى إضافة لتنسيق وتحديد مواعيد وأماكن تنفيذ حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمؤسسات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التعليم أن الوزارة عازمة على المضي قدماً في برنامجها الإصلاحي لتطوير العملية التعليمية في ليبيا مؤكدا أنها بذلت جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين لإعداد الدراسات والخطط والبرامج لتطوير التعليم.

وأكد وكيل الوزارة أن هناك جهدا كبيرا يبذل على أرض الواقع لتطبيق نظم تعليم جديدة في مرحلة التعليم التقني والفني، وأن المراحل التي مر بها التغيير من مناهج وتأليف وطباعة وتدريب معلمين تكلفت مبالغ كبيرة تحملتها الدولة لبناء الإنسان الليبي.

وأشار مدير إدارة التعليم الأساسي أحمد مسعود سعيد أن وزارة المالية شرعت في مراجعة المستندات المالية المتعلقة بعلاوات الحصص لعدد 49 مراقبة تعليم وستقوم بعد ذلك بإحالتها لإدارة الخزانة لإعداد الصكوك المالية وأنه جرى تنفيذ المستندات المالية لما يقارب عن 21 مراقبة تعليمية أخري ستقوم وزارة التعليم بإحالتها لوزارة المالية يوم الاثنين القادم .

وتابع أن الوزارة ستستكمل إجراءات التعاقد للمنسبين الجدد لسد العجز للعام الدراسي الماضي بداية من يوم الاحد القادم فور وصول معاملاتهم من مراقبات التعليم.

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