أعضاء من مجلس النواب الليبي يجرون مباحثات بمجلس النواب المصري

بحث أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري اليوم، مع مجلس النواب المصري، عددا من القضايا، وفي مقدمتها التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين، وذلك خلال زيارة إلى مجلس النواب المصري.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن الوكيل الأول لمجلس النواب المصري أكد على أهمية الدعم والتعاون المشترك بين ليبيا ومصر، كما أكد على موقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي ممثلا شرعيا لليبيين، متمنيا انتهاء الخلافات وتوحيد صف المجلس لإنهاء الأزمة الليبية.

من جهته أشاد النويري بدعم مصر للشعب الليبي ومجلس النواب، في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على أهمية الدور المصري في أمن واستقرار ليبيا.

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