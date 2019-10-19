شركة البريقة في طرابلس تتهم إدارة بنغازي بتهديد موظفيها

ليبيا – نددت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس بما وصفتها بـ” محاولات ترهيب موظفيها” من قبل ما وصفته بـ”المجلس الموازي وغير الشرعي” (مجلس إدارة الشركة التابع للحكومة المؤقتة) ، مدعيةً بأن إدارة بنغازي أجبرت الموظفين يوم الأربعاء الماضي على توقيع اتفاقات لتسليم وظائفهم.

وقد صدرت تعليمات وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع اتفاقات تسليم الوظائف عن عضو لجنة الإدارة الموقوف من قبل صنع ألله عن العمل خير الله صالح متهمةً الاخير بالتورط في قضايا فساد.

وأعربت ادارة شركة البريقة في طرابلس عن رفضها التام لمحاولة ترهيب الموظفين وتعطيل عمليات الشركة من أجل التغطية على اختلاس الأموال العامة على حد زعمها.

كما تؤكد الشركة على أنها تعمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة كافة المتورطين في هذه الأعمال محلياً ودولياً.

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