واصلت القوات الجوية، اليوم السبت، سلسلة هجماتها على مواقع ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الوفاق في عدة مناطق أبرزها مصراتة.

وجدد الطيران الحربي استهداف معسكر الحامية ومقر كتيبة الطاجين، في منطقة كرزاز جنوب شرق مصراتة.

