اشتباكات متقطّعة جنوب العاصمة طرابلس.. اخر المستجدات

يشهد محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس ،مساء اليوم السبت ،اشتباكات متقطّعة بين قوات الجيش الليبي و قوات حكومة الوفاق.

فيما ذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارة استهدفت من خلالها غرفة العمليات والسيطرة التابعة للمدعو أسامة الجويلي أحد قادة المجموعات المسلحة في طرابلس ، قائلة إنها اصابت الهدف بدقةٍ عالية .

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ،اعلن في وقت سابق ،ان القوات دمرت أكبر مخزن سلاح ومعدات حربية تركية، تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق في مدينة مصراتة ،فيما واصل الجيش استهداف مواقع القوات في العاصمة طرابلس.

كما تمكنت القوات الجوية من استهداف الموقع الرئيسي لميليشيا «باب تاجوراء وقضي على عدد من العناصر الميليشياوية الإرهابية»، ودمر مقر غرفة عمليات للسيطرة، كما نشر المركز صورا لآثار القصف.

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