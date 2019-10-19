الشريف يرد على تصريحات عميد بلدية الجفرة الأسبق بشأن عدم إنجاز مشاريع البلدية

ليبيا – رد عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف على تصريحات عميد بلدية الجفرة الأسبق توفيق العجيلي بشأن عدم إستلام العدد المطلوب لسيارات الإسعارف بمدينة الجفرة وإنجاز المشروعات على أرض الواقع.

الشريف قال خلال مداخلة هاتفية عبر برناج” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إن العجيلي كان يتواصل في بداية عام 2015 مع حكومة الإنقاذ ولم يتم التواصل مع الحكومة المؤقتة إلا مؤخراً.

وتابع مضيفاً :”كان هناك تواصل مع أحد أعضاء المجلس البلدي الجفرة وهو عبد للطيف المهدي جلالة الذي أطلعنا على بعض الأمور الملحة خاصة خط المياه الرئيسي الذي يمر تحت المجمعات الإدارية المنجز الكبير في هون ولعل مكتب توفيق العجيلي يوضح له خط المياه الذي تم إنجازه داخل المجمعات بعدما كان هناك تسريب للمياه داخل المجمعات يسبب كارثة في إنهيارها”.

وفيما يخص سيارات الإسعاف أوضح أن سيارات الإسعاف بالمدينة عددها 4 ففي 2014 تم تسليم سيارتين إسعاف لمنطقة زلة والفقهاء باعتبار أنها مناطق بعيدة وعندما تم تشكيل لجنة الأزمة كان من الواجب أن يتم توزيع سيارات إسعاف أخرى فقد تم توزيع سيارتين في مستشفى ودان وسيارة إسعاف بجهاز الإسعاف في هون وأخرى في مستشفى سوكنة لنقل المرضى للمستشفى المركزي بهون وهو مستشفى العافية.

كما يرى أن إنجاز المشاريع ومعرفة إحتياجات المناطق لا تتم إلا عن طريق التواص مع الأعيان والحكماء في جميع المناطق، مشيراً إلى أن من قام بتجاهل المجالس البلدية فيما يخص المخصصات المالية وجعل النواب هم من يتحكمون بزمام الأمور يتحمّل ويسأل عنه من قام بهذا العمل.

وأفاد أن العجيلي قد إستفاد من التواصل مع الحكومة المؤقتة، مؤكداً ضرورة متابعة أي مشروع لم يتم تنفيذه للآن بالرغم من توقيع العقود المخصصة لها وعلى جميع الجهات الراغبة بالظهور الإعلامي بالتصريح وقول الحقيقة للشعب الليبي.

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