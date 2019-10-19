مؤكدة تصفيتهم على يد “جويلي” .. عمليات الكرامة تعلن العثور على جثث مقاتلين أفارقة بالساعدية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العثور على عدد كبير من الجثث؛ أغلبها أفارقة في منطقة الساعدية، بانتظار قدوم الهلال الأحمر لانتشالهم.

المركز نقل، في بيان، اليوم السبت، ما أشيع أن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، أسامة جويلي، أمر قواته بالتخلص من أي مرتزق جريح، في سابقة اعتبرها خطيرة تعبّر عن هذه المليشيات .

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، خالد المحجوب، قال إن القوات الجوية أسقطت طائرتين تركيتين؛ إحداهما كانت تحاول استهدافهم في سماء مصراتة، والثانية من نوع بيرقدار في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية بالمدينة ذاتها، أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش” في طرابلس.

وأضاف المحجوب، أن الجيش نفذ 8 ضربات على مواقع تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في أقل من 25 ساعة، استهدفت عدة مواقع تستخدم لأغراض عسكرية بمصراتة، آخرها قصف سلاح الجو تجمعا لقوات الوفاق خلال تسلمهم ذخائر من مخزن معسكر طريق السواني.

وأكد استهداف آخر شحنة وصلت لعناصر الوفاق والتي تم تخزينها في مصراتة، وتضم طائرات مسيّرة وصواريخ طائرات وذخيرة جراد ومنظومتين للدفاع الجوي وذخيرة كورنيت المتطورة، بالإضافة إلى هوائيات متحركة، وعدد من الأسلحة النوعية، نافيا إسقاط المليشيات طائرة من طائرات الجيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24