القبض على ‘مضغة’ بعد ارتكابه 13 جريمة في طرابلس

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على مجرم خطير مطلوب لدى الدوائر القضائية ،( م.إ.خ) و الملقب ( مضغة)على خلفية ارتكابه 13 ثلاثة عشر جريمة تباينت ما بين الخطف و الابتزاز و السرقات المتعددة و الايذاءات.

وقال المديرية في بيان لها اليوم السبت ،إن “مضغة” اعترف بخطفه للمواطن ( ع.م) و ابتزازه بطلب فدية قيمتها 30.000 ثلاثون الف دينار لإطلاق سراحه ، غير أن المخطوف تمكن من الفرار مما ساعد رجال الأمن في القبض على المتهم ،وقد اتخذت بشأنه الإجراءات و احيل للجهات ذات الاختصاص.

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