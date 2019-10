أكد المحلل السياسي عمر الشيخ أن “تونس قد تكون مؤهلة للعب دور لوجستي فيما يخص الملف الليبي، إذ تعتبر تونس حديقة سياسية خلفية يلتقي فيها أطراف الصراع الليبي للخروج من الأزمة”.

ويرى الشيخ في المقابل أن “وصول قيس بن سعيد إلى الرئاسة التونسية لن يغير كثيرا في فاعلية تونس حيال الملف الليبي”.

