الثني يتعهد بدعم الفنانين والمثقفين

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت بمدينة بنغازي نخبة من الفنانين والمثقفين من مختلف ربوع البلاد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء مناقشة الوضع الراهن للحركة الفنية والثقافية والأدبية في البلاد وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

ووضع وفد الفنانين والمثقفين الثني في صورة المشهد الفني في البلاد والصعوبات التي تواجهه نتيجة لنقص للدعم والتمويل، مؤكدين على الدور المهم للحركة الفنية والثقافية في مواجهة خطاب التطرف والإرهاب والكراهية.

وأكد الثني وقوفه التام إلى جانب هذه الشريحة التي تلعب دورا في توعية وتبصير المجتمع، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الإيرادات.

وتعهد الثني بتقديم الدعم للفنانين والمثقفين لتنمية روح الإبداع والمساهمة في بناء الدولة.

من جهته، ثمن وفد الفنانين والمثقفين دور الحكومة المؤقتة ورئيسها في الوقوف للدولة وبنائها ودعم القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب.

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