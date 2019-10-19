​​​​أمن جنزور تكشف تفاصيل الحادث المروري المروّع بالطريق الساحلى

نشرت مديرية أمن جنزور ،مساء السبت ،صورا تظهر الحادث المروري المروع الذى وقع بالطريق الساحلى المقابل لعمارات شهداء عبدالجليل صباح يوم أمس الجمعة.

وقالت المديرية ،إن الإجراءات الاولية التي قام بها مأمور الضبط القضائي التابع لقسم المرور والتراخيص جنزور ،بينت أن سبب هذا الحادث هي السرعة التى أدت لخروج سيارة من الطريق الموازي الى الطريق الآخر بشكل فجائي مما تسبب فى تصادم عدد 6 سيارات كانت في اتجاه الشرق.

وقد نتج عنه اصابات بشرية تمثلت فى عدد(2)وفيات من الذكور وعدد (5)اصابات حفظت داخل المستشفي اثنان منها بغرفة العناية وكذلك اضرار جسيمة ومتفاوتة بين هذه السيارات ،وقد تم الاستعانة بسيارات الاسعاف لنقل المصابين وكذلك سيارات الإطفاء لإزالة الزيوت من على الطريق .

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