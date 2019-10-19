البحث الجنائي طرابلس يُطيح بالمطلوب “مضغة”

ألقى العاملون في البحث الجنائي طرابلس، القبض على مطلوب يلقب بـ”مضغة” لارتكابه 13 جريمة تباينت بين الخطف والابتزاز والسرقات المتعددة والإيذاء.

وقال مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس في بيان، اليوم السبت، إن إلقاء القبض على “مضغة” جاء خلال كمين محكم، مضيفا أنه اعترف بخطف مواطن وطلب 30 ألف دينار لإطلاق سراحه.

وأضاف البيان أن المخطوف تمكن من الفرار مما ساعد رجال الأمن في القبض على المتهم “مضغة”، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات بشأنه وإحالته للجهات ذات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية