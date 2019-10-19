تفاصيل اليوم الثاني لاجتماعات النواب بالقاهرة

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، اجتماعا مغلقا مع نظرائهم بمجلس النواب المصري لبحث عدد من القضايا بين الجانبين في مقدمتها التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول تسهيل إجراءات المواطنين الليبيين، والمشاكل التي يعانيها المواطن الليبي خاصة المرضى والطلاب الدارسين في مصر، كما تم بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام.

وذكر بليحق أن النواب الليبيين بدأوا السبت زيارتهم إلى مجلس النواب المصري، وعقدوا لقاء مع النواب المصريين، حيث افتتح الوكيل الأول لمجلس النواب المصري السيد الشريف، اللقاء بكلمة أكد فيها موقف مجلس النواب المصري الداعم لنظيره الليبي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي، متمنياً انتهاء الخلافات وتوحيد صف مجلس النواب الليبي لإنهاء الأزمة الليبية.

بدوره، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، إلى العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر، ودعم جمهورية مصر للشعب الليبي بكافة الأزمات والمحن التي مرت به، مؤكداً على أهمية الدور المصري في أمن واستقرار ليبيا.

وتخلل اللقاء كلمات لأعضاء مجلسي النواب الليبي والمصري، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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