الانتهاء من امتحانات ‘إجازة حفظ القرآن الكريم’ على مستوى ليبيا

أعلنت إدارة شؤون القران الكريم والسنة النبوية بالهيأة العامة للأوقاف وشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية المؤقتة ، إنهاء امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، وإن النتائج النهائية سيتم إعلان عنها بعد شهر ونصف.

وأشارت إدارة شؤون القران الكريم والسنة النبوية، إلى أن الامتحان شارك فيه قرابة “1000” طالب وطالبة، ويتحصل المشارك الذي يجتاز الامتحان، على شهادة تُسمى بـ “إجازة حفظ القرآن الكريم”، وهي تُعادل الشهادة الجامعية، كما في القانون الليبي.

وأوضحت إدارة شؤون القران الكريم والسنة النبوية، أنه تم اختيار اللجنة من خيرة المشايخ على مستوى ليبيا، لتقييم الطلبة في هذا الامتحان وهم: الشيخ الأستاذ أحمد المهدي عبد الجليل، والشيخ الدكتور خالد فضيل، والشيخ الدكتور أحمد الصادي، والشيخ الأستاذ عبد الجليل المهدي، والشيخ إبراهيم النائلي، والشيخ رفيق ابن ناجي، والشيخ محمد كتي، والشيخ أحمد صالح، والشيخ ناجي الحرابي، والشيخ أحمد اسكينيد، والشيخ إبراهيم هويدي.

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