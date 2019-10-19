خلال زيارته إثيوبيا.. المشري يستجدي من أجل تدخل الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، والوفد المرافق له، أمس الجمعة، خلال زيارته الرسمية إلى دولة إثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، في بيان، اليوم السبت، أن آبي أحمد، أبدى استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، معربًا عن قلقه من تداعيات العدوان على طرابلس، لكنه دعا الليبيين لأن يكونوا أقوياء وموحدين من أجل تحقيق السلام.

ومن جانبه، هنأ المشري، رئيس الوزراء الإثيوبي، لفوزه بجائزة “نوبل” للسلام، معربًا عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت منذ رئاسة آبي أحمد للوزراء، وفقا للبيان.‎

وذكر البيان، أن المشري التقى أيضا، نائب وزير الخارجية الإثيوبي، هيروت زماني، وبحث معه سُبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث أكد المشري على أهمية أن يكون لدول الاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية، وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى .

وكان خالد المشري، التقى الخميس الماضي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فكي، لبحث سبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأوضح مجلس الدولة أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد خلاله المشري على ضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقي دور بارز في الحل وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.

ووفق البيان، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الحل هو فقط بيد الليبيين بعيداً عن التدخلات الخارجية، لافتًا إلى أن الاتحاد مصلحته في استقرار ليبيا، ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في حل أزمتها.

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