محلل سياسي: نجاح العملية الديمقراطية في تونس ينعكس على ليبيا

ويعتبر المحلل السياسي إسماعيل المحيشي، أن علاقات تاريخية وثيقة تجمع الليبيين بتونس، حيث كانت عبر التاريخ “منفذا مهما لليبيين باعتباره الممر الآمن للتنقل والسياحة والعلاج”.

وقال المحيشي في تصريحات له، إن “نجاح العملية الديمقراطية في تونس سيكون له تأثيرات إيجابية بشكل كبيرعلى ليبيا، لأن الانتخابات التونسية ستكون رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن هناك تغييرا في الدول المغاربية التي تشهد مرحلة من التحول الديمقراطي”.

وأضاف: “هذا النجاح الانتخابي التونسي الباهر يجب أن تستثمره حكومة الوفاق للتواصل الفعال مع الرئاسة التونسية الجديدة وإعداد رؤية سياسية مع تونس للضغط على دول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا لحل أزمة ليبيا”.

