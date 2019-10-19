أعيان برقة يوجهون هذه الدعوة لقبائل المنطقة الغربية

عقد عمد ومشائخ وأعيان قبائل برقة اجتماعا موسعا بمدينة القبة لبحث المستجدات السياسية والعسكرية.

وأكدت قبائل برقة أن معركة تحرير طرابلس من أيدي المليشيات خيار مصيري لا تنازل عنه مطالبة قبائل المنطقة الغربية في ليبيا بالوقوف صفا واحدا مع الجيش الوطني الليبي ودعمه ونصرته في الحرب على الارهاب والتطرف وصولا لتحرير ليبيا وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

وأعربت قبائل برقة عن رفضها أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد مؤكدة أن أي حكومة تشكل يجب اعتمادها من مجلس النواب برئاسة عقيله صالح وأن تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وتطرق المجتمعون إلى إعادة النظر في محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي اختاره مجلس النواب لأنه لم يقوم بالدور المناط به في استلام مهام عمله كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي ولم يخرج على الشعب الليبي في مؤتمر صحفي أو بيان يوضح فيه للرأي العام المحلي والدولي ملابسات عدم استلامه لمهام عمله حتى الان.

وطالب المجتمعون مجلس النواب بالتجهيز لمؤتمر برلين آخذا في الاعتبار توصيات وقرارات قبائل برقة في كل شؤون البلاد والتي سبق وأن قدمت في توصيات وبيانات سابقة لصالح عيسى رئيس مجلس النواب.

واستنكر مشائخ وأعيان برقة الاعتداء الغاشم التركي على الاراضي السورية مطالبين الجامعة العربية باتخاذ موقف قومي حاسم من الدولة التركية

و دعا مشائخ برقة جامعة الدول العربية إلى فك ارتباطها بالمجلس الرئاسي الذي وصفته بالغير شرعي.

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