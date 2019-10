وكيل مجلس النواب المصري: مصر تدعم استقرار الدولة الليبية

جدد وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، التأكيد على دعم مصر بكافة مؤسساتها تحقيق وحدة واستقرار دولة ليبيا، واستعدادها لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية لإنجاح الحوار بين أعضاء مجلس النواب الليبي.

جاء ذلك خلال كلمة وكيل أول مجلس النواب، فى مستهل الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم السبت، لاجتماع الوفد البرلمانى الليبى برئاسة النائب الأول لمجلس النواب الليبى فوزى النويرى، بمقر مجلس النواب المصري.

وأكد الشريف اعتزاز مصر قيادة وحكومًة وبرلمانًا وشعبا باستقبال وفد مجلس النواب الليبى، الذى يعد أحد صروح الديمقراطية فى دولة ليبيا الشقيقة.

