النواب المجتمعون في القاهرة يدعون الأمم المتحدة الإعداد لجلسة للنواب في غات

أصدر مجلس النواب الليبي بياناً بشأن اجتماع القاهرة الثاني وجاء فيه “بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري اجتمع تسعون نائباً من أعضاء مجلس النواب الليبي ممثلين عن الدوائر الثلاثة عشر، اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية، واستكمالاً للقاء القاهرة الأول.

وتابع البيان أن هذا اللقاء يأتي في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب، العمل بشكلٍ طبيعيٍ خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي.

وجاء في بيان مجلس النواب الليبي أنه جرى الاتفاق في اجتماع النواب، الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى, للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

وتابع البيان إن النواب أثنوا على كل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية، وفي الوقت نفسه يرفضون أي تجاوزٍ لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى.

وقال أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم إن دعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي، لا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار مع هذه الجهات أن تكون شرعيةً، كما إن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.

واتفق مجلس النواب الليبي على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، وطالب رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

وتابع النواب في بيانهم عن تعبيرهم بتضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

وقال مجلس النواب في بيانه أنهم يحملون المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.

وأضاف مجلس النواب أن الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

وأختتم مجلس النواب بيانه بتجديد شكره لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على استضافتها لهذا اللقاء، ودعمها لمؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب.

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