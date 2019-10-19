لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية .. النواب يؤكدن على ضرورة تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة بيان ختامي للاجتماعات التي عقدت هناك لبحث سبل حل الأزمة الليبية، بناء على دعوة من البرلمان المصري.

وأكد النواب على ضرورة تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية, لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى, للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية, وكذلك ما يستجد من أعمال.

ورحب النواب في بيانهم بكل الجهود الدولية, لوضع حل للأزمة الليبية فإننا في ذات الوقت نرفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب, والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى, كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي, ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً, كما إن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية, في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها, ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد البيان الذي اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة, مطالبًا رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية, لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات, والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

وأكد النواب على تضامنهم مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

وحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.

ودعا البيان إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

وتقدم أعضاء مجلس النواب الليبي في ختام بيانهم بالشكر لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على استضافتها لهذا اللقاء, ودعمها لمؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب.

يشار إلى أن اجتماعات النواب في القاهرة كانت بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري، حيث اجتمع تسعون نائباً من النواب ممثلين عن الدوائر الثلاثة عشر .

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