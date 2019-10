نقل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزى النويرى دعوة من رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لزيارة ليبيا، وذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبى اليوم بمقر، البرلمان المصرى.

وقال النويري: :”إننى أتقدم لكم بدعوة من رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لزيارة ليبيا ومقر مجلس النواب الليبى لتعزيز أواصر الروابط ما بين الجانبين”.

ومن جانبه، عقب وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف قائلا: “نرحب بالدعوة الكريمة، ومستمرون فى دعم الأخوة فى ليبيا”، مؤكدا أن مصر أبوابها مفتوحة للأخوة الليبيين، وأن الفرحة الكبرى ستكون بعودة الوئام إلى أرض ليبيا.

The post عقيلة صالح يدعو نظيره المصر يدعو على عبد العال لزيارة ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية