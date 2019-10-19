مشائخ برقة يعقدون اجتماعاً ويخرجون بعدة توصيات

العنوان_القبة

عقد عمد ومشائخ وأعيان قبائل برقة اجتماعاً موسعاً بمدينة القبة وذلك بشأن آخر المستجدات السياسية والعسكرية والقيت العديد من الكلمات التى عبرت عن دعم ومساندة الجهات الشرعية في البلاد وهي مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي برئاسة عقيله صالح عيسى ودعم القوات المسلحة الليبية بقيادة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر .

كما أكد المشائخ والأعيان أن معركة تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجرامية هو خيار مصيري لاتنازل عنه وطالبت قبائل برقة من كافة قبائل المنطقة الغربية من ليبيا بالإنحياز للوطن وإتخاذ الموقف التاريخي الصحيح والوقوف صفاً واحداً مع الجيش الوطني الليبي ودعمه ونصرته في الحرب على الإرهاب والتطرف وصولاً لتحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

ورفضت قبائل برقة رفضاً قاطعاً أي تدخل أجنبي وأن أي حكومة تشكل ضرورة اعتمادها من مجلس النواب برئاسة عقيله صالح وتؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب كما تطرق المجتمعون إلى إعادة النظر في محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أختاره مجلس النواب لانه لم يقوم بالدور المناط به في استلام مهام عمله كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي ولم يخرج على الشعب الليبي في مؤتمر صحفي أو بيان يبين فيه للرأي العام المحلي والدولي السبب في عدم استلامه لمهام عمله حتى الأن ك.

ما طالب المجتمعون مشائخ واعيان برقة من مجلس النواب أن يعد العدة لمؤتمر برلين آخذاً في الإعتبار توصيات وقرارات قبائل برقة في كل شؤون البلاد والتى سبق وأن قدمت في توصيات وبيانات سابقة للمستشار عقيله صالح عيسى رئيس مجلس النواب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية