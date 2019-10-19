قبائل برقة تجدد دعمها لمجلس النواب والجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 -خاصّ

عقد عُمد ومشايخ وأعيان قبائل برقة اليوم السبت اجتماعا موسعا في القبة بشأن آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وألقيت خلال الاجتماع العديد من الكلمات التي عبرت عن دعم ومساندة مجلس النواب وأكدوا على انه هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي برئاسة عقيله صالح عيسى.

كما أكدت دعم الجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، وخوضه لمعركة تحرير طرابلس، مشيرين إلى أنها خيار مصيري لا تنازل عنه.

وطالب قبائل برقة من كافة قبائل المنطقة الغربية من ليبيا بالانحياز للوطن واتخاذ الموقف التاريخي الصحيح والوقوف صفا واحدا مع الجيش الوطني الليبي ودعمه ونصرته في الحرب على الإرهاب والتطرف وصولا لتحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

وأعربت القبائل عن رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي، مشددة على أن أي حكومة ستشكل يجب اعتمادها من مجلس النواب برئاسة عقيله صالح وتؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وتطرق الاجتماع إلى إعادة النظر في محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي اختاره مجلس النواب الذي لم يقوم بدوره في استلام مهام عمله ولم يخرج على الشعب الليبي في مؤتمر صحفي أو بيان يبين فيه للرأي العام المحلي والدولي أسباب عدم استلامه لمهام عمله حتى الآن.

وكان مجلس النواب قد عين في ديسمبر 2017 محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.

كما طالب مشايخ وأعيان برقة من مجلس النواب أن يعد العدة لمؤتمر برلين آخذا في الاعتبار توصيات وقرارات قبائل برقة في كل شؤون البلاد والتي سبق وأن قدمت في توصيات وبيانات سابقة للمستشار عقيلة صالح عيسى.

كما استنكر مشايخ وأعيان برقة الاجتياح العسكري التركي للأراضي السورية وطالبت الجامعة العربية باتخاذ موقف قومي حاسم من الدولة التركية.

ودعت في هذا السياق جامعة الدول العربية إلى فك ارتباطها بالمجلس الرئاسي غير الشرعي.

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