النواب المجتمعون بالقاهرة يتفقون على عدة نقاط أبرزها الانتخابات والمصالحة

أعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في القاهرة اليوم، الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، للإعداد لعقد جلسة للنواب بمدينة غات أو أي مدينة أخرى، من أجل مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

النواب رحبوا في بيان لهم بالجهود الدولية الرامية لوضع حل للأزمة الليبية، رافضين أي تجاوز لمجلس النواب، ومؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة.

وطالب النواب رئاسة المجلس بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤية موحدة للحل، وصولا إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت.

كما دعوا إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لإعادة اللحمة والسلام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

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