عبد النبي: النواب سيصدرون بيانا ختاميا حول اجتماعاتهم بالقاهرة

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، إن النواب سيعقدون مساء اليوم جلسة ختامية، سيتم خلالها إصدار بيان ختامي لهذه الجلسات، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من الاجتماعات الجارية في القاهرة هو لملمة المجلس ومحاولة عقد جلسة في أي مدينة ليبية.

وأضاف عبد النبي في مداخلة مع قناتنا أن الجانب المصري يرى أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي المنتخب من الشعب، وأنه ليس كالأجسام التي انبثقت عن الاتفاق السياسي؛ المتمثلة في مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، كما أوضح عبد النبي أن النواب المقاطعين لم يشاركوا في اجتماعات القاهرة.

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