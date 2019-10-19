“بصيص أمل” لكهرباء أفضل الشتاء المقبل

يدخل فصل الخريف على الليبيين ولا يزال وضع الشبكة الكهربائية يشهد اضطرابات بين الحين والآخر لكن يبدو أن المشهد سيكون مختلفا هذه المرة عن فترة الذروة الصيفية، إذ تعمل الشركة على صيانة عدد من المحطات في مختلف المناطق منها صبراتة التي أعلن المجلس البلدي استعداده من أجل تسهيل عملية استكمال خطة الشبكة العامة في المدينة بعد وصول المعدات والملحقات المتعلقة بتجهيز محطة المنارة.

وشهدت الشبكة شرقا وضعا صعبا خاصة في مناطق الجبل الأخضر حيث تسببت عاصفة رعدية في قطع الأسلاك الكهربائية وحدوث إشكاليات في محطات التوزيع، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالمؤقتة ربيع خليفة الذي أوضح أن الجهود تبذل من أجل إصلاح الأعطال وإعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء على لسان مدير دائرة إعلامها محمد التكوري عن البدء بحملة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة مستهدفة لأول مرة طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط عن طريق إعطائهم محاضرات توعوية لغرس ثقافة الترشيد وتحويله إلى سلوك يتبعه المواطن في حياته اليومية.

ومع الانقطاعات المتكررة التي شهدتها معظم المناطق في فترة الصيف إلا أن الأمل معقود الآن من أجل استقرار الشبكة وتقليص مدة طرح الأحمال بعد الدخول في أعمال الصيانة المتواصلة على مختلف المحطات لكي يكون وضع الكهرباء مختلفا في فترة الشتاء والتجهيز لخطة من شأنها أن تبعد شبح الانقطاعات في المراحل المقبلة.

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