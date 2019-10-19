القيادة العامة ترحب باجتماعات النواب المنعقدة في القاهرة

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم، بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي في جمهورية مصر العربية، من أجل توحيد المجلس والتآمه، وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي، والممثل الشرعي الوحيد له.

وعبرت القيادة العامة في بيان لها عن أملها في أن تكلل مساعي النواب بالنجاح، على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة، معربة عن شكرها لجمهرية مصر العربية رئاسة وبرلمانا وحكومة وشعبا، على تضامنها ووقوفها مع الشعب الليبي، وحرصها على تحقيق الاستقرار والازدهار للدولة الليبية.

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