قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، إن ” في جميع الدول عند حصول الكوارث و الفتن والحروب و الدمار يتصدر الفنانون المشهد للوقوف مع الشعب ومساندته في محنته والدفاع عنه”.

وأضاف نصية، في تغريدة له في صفحته عبر موقع تويتر، أن” الفنانين في ليبيا ظهورهم فقط يتزامن مع هلال شهر رمضان”.

