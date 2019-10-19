المتوسط:

أكد المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، أن اجتماعات القاهرة تستبق مؤتمر برلين المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، إذ يقدم المجلس رؤيته للأطراف الدولية بشأن المخرجات من الأزمة الليبية.

وأضاف بليحق أن النواب يعقدون جلسات تشاورية حول بعض القضايا المختلف عليها، كما يلتقون بأعضاء النواب المصري واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، خاصة أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد الشرعي في ليبيا.

وأشار إلى أن الدعم المصري لاجتماعات القاهرة يجرى دون التدخل في سياق المشاورات أو المخرجات أو القرارات التي يتخذها المجلس.

The post بلحيق: اجتماع القاهرة قدم مقترحاته للأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين appeared first on صحيفة المتوسط.

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