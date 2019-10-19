وفد أعيان قبائل برقة يدعو قبائل المنطقة الغربية إلى الانحياز للوطن

عقد مشائخ وأعيان قبائل برقة اجتماعا موسعا في مدينة القبة، للتشاور حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي لقناتنا، إن المجتمعين جددوا دعمهم ومساندتهم للجهات الشرعية في البلاد، المتمثلة في مجلس النواب والقوات المسلحة، مؤكدين على أن معركة تحرير طرابلس من المجموعات الإرهابية والإجرامية هي خيار مصيري لا تنازل عنه.

المجتمعون طالبوا كافة قبائل المنطقة الغربية بالانحياز للوطن، واتخاذ الموقف التاريخي الصحيح، والوقوف صفا واحدا مع الجيش الوطني، ودعمه في الحرب على الإرهاب والتطرف، وصولا لتحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا