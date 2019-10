المتوسط:

توفى الممثل الليبي الكوميدي الفنان صالح الابيض في أحد المصحات التونسية بعد معاناة طويلة مع المرض.

و اشتهر الفنان “صلاح الأبيض” في مجال التمثيل الكوميدي منذ ثمانيات القرن الماضي من خلال العديد من المسلسلات والمسرحيات منها , مسلسل “الطيب درويش” و”المحطة” ومسرحية كوشي ياكوشة.

