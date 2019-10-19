الثني يلتقي وفدا من الفنانين والمثقفين في البلاد

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، نخبة من الفنانين والمثقفين من مختلف أنحاء البلاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

ووفق الحكومة، فقد ناقش الثني خلال اللقاء الوضع الراهن للحركة الفنية والثقافية والأدبية في البلاد، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، حيث أطلع وفد الفنانين والمثقفين رئيس الحكومة على صورة المشهد الفني في البلاد، والصعوبات التي تواجهه نتيجة لنقص الدعم والتمويل، مؤكدين على الدور المهم للحركة الفنية والثقافية في مواجهة خطاب التطرف والإرهاب والكراهية.

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