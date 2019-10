المتوسط:

كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن استهداف سلاح الجو لآليات تابعة للجماعات المسلحة بغريان.

وأوضحت الغرفة، في تدوينة لها عبر موقع فيسبوك، أن ” الضربات الجوية نجحت في تدمير تجمع في منطقة طوفان لعدد من الآليات والأفراد “.

وكان الجيش قد أعلن ترحيبه باجتماع القاهرة والذي اختتم اليوم السبب حيث دعا النواب المشاركون إلى إعداد مؤتمر مصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

The post الجيش: شن غارات جوية ضد جماعات مسلحة في غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية